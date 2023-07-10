Enner Valencia, ilk maçında devre arasında oyundan alındı Internacional formasıyla ilk maçına Fluminense karşısında çıkan eski Fenerbahçeli Enner Valencia, devre arasında oyundan alındı.

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Brezilya Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Fluminense ile Internacional karşı karşıya geldi. Maracana Stadyumu'nda ve orta sıraları ilgilendiren maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Fluminense oldu.

Kırmızı-yeşilli takıma galibiyeti getiren golleri ise 25. dakikada German Cano ve 40. dakikada Matheus kaydetti.

İlk yarıda forma giydi

Fluminense aldığı bu galibiyetle 24 puana yükselirken, Internacional 21 puanda kaldı. Konuk ekip Internacional'de ise Enner Valencia ilk kez sahne aldı.

Geçtiğimiz sezon kariyerinin en parlak dönemini yaşayan ve attığı 29 golle Süper Lig'de gol kralı olan Ekvadorlu golcü, Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Brezilya'ya transfer olmuştu.

İkinci yarının başında kenara alındı

Bedelsiz bir şekilde Internacional'e transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, ilk maçında geçen sene sergilediği golcü kimliğinden uzak bir görüntü çizdi. Enner Valencia, çıktığı ilk maçta yalnızca 45 dakika sahada kaldı.

Teknik direktör Mano Menezes tarafından ikinci yarının başında oyundan alınan tecrübeli isim, yerini Charles Aranguiz'e bıraktı.