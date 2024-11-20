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Haber Merkezi

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen ve gol kralı ünvanı kazanan Enner Valencia, 35 yaşında olmasına rağmen attığı gollerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Ekvador'un Kolombiya ile oynadığı maçta da alışılmış Valencia gollerinden birini izledik.

Deneyimli futbolcu, orta sahada buluştuğu topta rakiplerini bir bir çalımlayarak düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

EKVADOR KAZANDI

Sosyal medyada viral olan gol videosu kısa sürede binlerce beğeni alırken 56 dakika boyunca 10 kişi oynayan Ekvador, maçı 1-0 kazandı.