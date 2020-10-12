MLS'te karşı karşıya gelen Kansas City-Nashville maçında Erik Hurtado'nun attığı klas gol, yıllar önce Marco Van Basten'in EURO 1988 finalindeki efsane golüne benzetildi.

ABD'nin son dönemlerde adından sıkça söz ettiren ligi MLS'te Erik Hurtado'dan jeneriklik bir gol geldi.

HURTADO'DAN KLAS GOL

Sporting Kansas City ile Nashville'ın karşı karşıya geldiği maçta Erik Hurtado'nun 79. dakikada attığı gol, efsane Hollandalı futbolcu Marco Van Basten'in EURO 1988 finalinde Sovyetler Birliği'ne attığı gole benzetildi.

Erik Hurtado'dan Van Basten golü - İZLE

Van Basten'in dar açıdan dönemin en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Dasaev'i mağlup ettiği golü anımsatan Hurtado'nun golü, haftanın en güzel gollerinden biri olarak seçilmeye de aday olarak gösterildi.

Marco Van Basten Goal - EURO 1988 Finali - İZLE