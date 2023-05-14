Erik ten Hag, Manchester United tarihine geçti Manchester United'ın Wolverhampton'ı 2-0 mağlup ettiği maçta Erik ten Hag, ManU tarihinde ilk sezonunda en fazla maç kazanan teknik direktör unvanını elde etti.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile Julen Lopetegui'nin yönetimindeki Wolverhampton karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchestet United 2-0 kazanırken golleri 32. dakikada Anthony Martial ve 90+4'te Alejandro Garnacho kaydetti. İlk sezonunda en fazla kazanan isim oldu Manchester United'ın sezon başında takımın başına geçen Erik ten Hag, Wolverhampton maçıyla birlikte takımıyla 39. galibiyetini elde etti. Böylece Erik ten Hag, kulüp tarihinde ilk sezonunda ligde en fazla maç kazanan teknik direktör unvanını elde etti. Öte yandan Wolverhampton galibiyetiyle Manchester United, 2010/11 sezonundan sonra ilk kez ligde 20 galibiyete ulaştı.