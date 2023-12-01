Erik ten Hag: Onana dünyanın en iyi ikinci kalecisi

ensonhaber.com

Manchester United'a sezon başında katılan Andre Onana, performansıyla oldukça tartışma konusu.

Özellikle Galatasaray ile oynanan maçta yediği goller sonrası eleştirilere maruz kalan Kamerunlu kaleciye sosyal medyada da tepki gösterildi.

Kamerunlu eldivene en büyük destek ise hocası Erik ten Hag'dan geldi.

"Dünyanın en iyi ikinci kalecisi"

Onana hakkında konuşan Hollandalı teknik adam şunları söyledi:

"Eğer iyi analiz ederseniz, onun dünyanın en iyi ikinci kalecisi olduğunu görürsünüz. Şampiyonlar Ligi'nde bazı hatalar yaptığını biliyor ama ilk beş ayda iyi iş çıkardı. Bayern Münih ve Burnley maçlarındaki gibi kötü bir performansa nasıl tepki verdiğini gördünüz, olağanüstüydü. O güçlü bir karakter ve bununla baş edecek.”