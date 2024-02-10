Erling Haaland sahneye çıktı! Manchester City, Everton'u yendi Manchester City, Premier Lig'in 24. haftasında evinde Everton'u Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde Manchester City ile Everton karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri; 71 ve 85. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Manchester City, hata yapmadı

Bu sonuçla birlikte Manchester City, puanını 52 yaparak zirve yolunda hata yapmadı. Everton ise 19 puanda kalarak küme düşme hattından kurtulamadı.

Ligin bir sonraki maçında Manchester City, evinde Chelsea'yi ağırlayacak. Everton ise sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak.