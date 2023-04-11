Erling Haaland'ı görenler tanıyamadı! Saç stili çok şaşırttı Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı. Saçlarını iki yandan ören Norveçli golcünün tarzını beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de oldu.

Premier Lig devi Manchester City formasıyla fırtınalar estiren Erling Haaland, bu kez saha içindeki çılgın başarısıyla değil yeni imajıyla gündem oldu. 22 yaşındaki Erling Haaland, eskiden toplayarak kullandığı saçlarında büyük bir değişikliğe gitti. Norveçli gol makinesi, saçlarını iki yandan ördürdü. Haaland'ın yeni tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Viking denildi Haaland'ın yeni tarzı birçok kişi tarafından oldukça beğeni toplarken "Viking" yorumlarında bulunuldu. Norveçli futbolcu, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 38 maçta 44 gol ve 5 asistlik katkı vererek inanılması güç bir performansa imza attı.