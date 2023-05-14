Eski Başakşehirli Gael Clichy'den harika gol İsviçre Ligi'nde Servette'nin Sion'u 5-0 mağlup ettiği maçta Başakşehir'in eski futbolcusu Gael Clichy şık bir gole imza attı.

İsviçre Süper Ligi'nin 33. hafta mücadelesinde lig ikincisi Servette ile son sırada yer alan Sion karşı karşıya geldi.

Stade de Geneve'de oynanan mücadelede kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi Servette oldu.

Bordo-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri ise Patrick Pflücke, Dereck Kutesa, Gael Clichy, Miroslav Stevanovic ve Enzo Crivelli kaydetti.

Orta sahadan ağları sarstı

Bu mücadelede ise 3 sezon boyunca ülkemizde Başakşehir formasını giyen Gael Clichy harika bir gole imza attı. Rakip takım Sion'un atağa çıkarken orta sahada kaptırdığı topu direkt kaleye vuran 37 yaşındaki sol bek Avrupa'da ses getiren bir gole imza attı.

Bu sezon ilk golünü attı

İsviçre ekibinde üçüncü sezonunu geçiren 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu attığı bu klas golle birlikte bu yıl 27. maçında ilk golünü kaydetti.