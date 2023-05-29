Eski Fenerbahçeli Kim Min Jae'den transfer açıklaması Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, gösterdiği performansla Premier Lig'e gitmek üzere. Başarılı stoper gelen transfer sorusuna kaçamak cevap verdi.

Napoli'nin savunma oyuncusu Kim Min-Jae, transfer için gelen soruya yanıt verdi.

Manchester United ve Paris Saint-Germain ile adı geçen Güney Koreli savunma oyuncusu, ülkesinden TVN kanalının mikrofonlarına konuştu.,

"Menajerim dışarıda"

Kim Min-Jae, transferi için gelen soru karşısında ise, "Menajerim dışarıda, doğrudan ona sorabilirsiniz." yanıtını verdi.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transferinin ardından İtalyan ekibinin kilit isimlerinden biri olan 26 yaşındaki futbolcu, 33 yıl sonra gelen şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Kim Min-Jae, Napoli forması altında çıktığı 45 maçta, 2 kez gol sevinci yaşadı.