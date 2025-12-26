Eski Galatasaraylı Marcao'ya İspanya'da ağır ceza!

- Eski Galatasaraylı Marcao, Real Madrid maçında hakeme hakaret ettiği için toplam 6 maç ceza aldı.
- Mücadelede ikinci sarı kartla ihraç edilen Marcao, hakeme küfür ettiği için 4, topa vurduğu için 1 ve ikinci karttan dolayı 1 maç men cezası aldı.
- İspanyol basını, Brezilyalı oyuncunun hakeme tehdit içeren sözler sarf ettiğini yazdı.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Marcao, son olarak Real Madrid-Sevilla maçının ardından İspanya'da gündeme geldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Marcao'nun, maçın hakemi Alejandro Muniz Ruiz'e yönelik kullandığı ifadelerin hakem raporuna yansıdığı belirtildi.
HAKEME SERT SÖZLER
İspanyol basınında yer alan haberlerde, Brezilyalı savunmacının hakeme küfrettiği ve tehdit içeren sözler sarf ettiği aktarıldı.
FEDERASYON HAREKETE GEÇTİ
Mücadelenin 68. dakikasında Jude Bellingham'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan oyundan atılan Marcao'nun, sahadan çıkarken hakeme ağır küfürler ettiği ifade edildi.
Bu olayların ardından İspanya Futbol Federasyonu disiplin kurulları harekete geçti.
6 MAÇ MEN CEZASI!
Verilen karar doğrultusunda 29 yaşındaki savunma oyuncusuna toplam 6 maç men cezası uygulandı.
Hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 4 maç ceza alan Marcao'ya, dördüncü hakemin bulunduğu alanda topa vurması nedeniyle 1 maç, ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sebebiyle de 1 maç ceza verildi.
(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)