Everton satışa çıkarıldı: 2 aday var

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Everton, satışa çıkarıldı. Kulüp sahipleri satıştan 600 milyon pound bekliyor.
Daily Mail'in haberine göre Everton kulübünün sahibi Farhad Moshiri, Amerikan yatırım fonu 777 Partners ile İngiliz kulübünün satışı karşılığında anlaştı.
Amerikalı şirketin şartı ise Everton'un Premier Lig'de kalmasının kesinleşmesi. Premier Lig'in bitimine 2 hafta kala mavi-beyazlılar, 32 puanla 17. sırada bulunuyor.
İki aday var
Premier Lig ekibi kalan 2 maç sonunda ligde kalmayı garantilerse kulüp sahipliğini 777 Partners alacak.
777 Partners, Everton kulübünü almazsa ikinci en büyük aday MSP Sports Capital 505 milyon Pound karşılığında kulübü alabilir.