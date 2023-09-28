Ezgjan Alioski son fotoğrafıyla şaşırttı! Birçok kişi bilmiyordu bile

ensonhaber.com
Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Ezgjan Alioski, Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli forması giyiyor.
İzinli gününde kutsal topraklara giden Kuzey Makedonyalı futbolcu Umre ziyareti gerçekleştirdi.
Fotoğrafını sosyal medyada paylaşan 31 yaşındaki sol bek, büyük beğeni topladı.
İşte o fotoğraf:
26 maçta 1 gol 2 asist
Alioski geçen sezon çubuklu formayla 26 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.
Jesus tarafından çok fazla tercih edilmeyen tecrübeli oyuncu kiralık anlaşmasının sona ermesiyle Suudi Arabistan'a dönmüştü.