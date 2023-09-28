Ezgjan Alioski son fotoğrafıyla şaşırttı! Birçok kişi bilmiyordu bile
ensonhaber.com

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Ezgjan Alioski, Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli forması giyiyor.

İzinli gününde kutsal topraklara giden Kuzey Makedonyalı futbolcu Umre ziyareti gerçekleştirdi.

Fotoğrafını sosyal medyada paylaşan 31 yaşındaki sol bek, büyük beğeni topladı.

İşte o fotoğraf:

26 maçta 1 gol 2 asist

Alioski geçen sezon çubuklu formayla 26 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

Jesus tarafından çok fazla tercih edilmeyen tecrübeli oyuncu kiralık anlaşmasının sona ermesiyle Suudi Arabistan'a dönmüştü.