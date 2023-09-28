Ezgjan Alioski son fotoğrafıyla şaşırttı! Birçok kişi bilmiyordu bile Suudi Arabistan'da futbol hayatına devam eden Ezgjan Alioski, Umre ziyareti gerçekleştirdi.

ensonhaber.com Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Ezgjan Alioski, Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli forması giyiyor. İzinli gününde kutsal topraklara giden Kuzey Makedonyalı futbolcu Umre ziyareti gerçekleştirdi. Fotoğrafını sosyal medyada paylaşan 31 yaşındaki sol bek, büyük beğeni topladı. İşte o fotoğraf: 26 maçta 1 gol 2 asist Alioski geçen sezon çubuklu formayla 26 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Jesus tarafından çok fazla tercih edilmeyen tecrübeli oyuncu kiralık anlaşmasının sona ermesiyle Suudi Arabistan'a dönmüştü.