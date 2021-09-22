Falcao takımına galibiyeti getirdi

İspanya Ligi'nde Rayo Vallecano, Athletic Bilbao'yu deplasmanda 2-1 yendi. Konuk ekibin galibiyet golünü 90+6'da, Galatasaray'dan giden Radamel Falcao attı.

Galatasaray'daki iki sezonluk macerası hayal kırıklığı ile sona eren ve İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Radamel Falcao, ikinci maçında da gol attı.

Rayo Vallecano'nun Getafe'yi 3-0 yendiği maçta 71. dakikada oyuna giren ve 82. dakikada ağları havalandıran Falcao, Athletic Bilbao deplasmanını da boş geçmedi.

TAKIMINA 3 PUANI GETİRDİ

76'da Unai Lopez'in yerine oyuna giren Falcao, 90+6'da galibiyet golünü attı. Kendisine yapılan faul sonrası kullanılan serbest vuruşta topu kafayla ağlara gönderen Kolombiyalı, takımına 3 puanı getirdi.

Radamel Falcao, Vallecano formasıyla 44 dakikaya iki gol sığdırırken; Vallecano bu galibiyetle puanını 10 yaptı. Athletic Bilbao ise 9 puanda kaldı.