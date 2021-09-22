Euro
10.1145
-0.03%
Dolar
8.6199
-0.08%
Altın
493.53
0.26%
Borsa
1.386
0%
Bitcoin
365.969
-1.89%
EXEN Coin
23.03
1.05%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Falcao takımına galibiyeti getirdi

    İspanya Ligi'nde Rayo Vallecano, Athletic Bilbao'yu deplasmanda 2-1 yendi. Konuk ekibin galibiyet golünü 90+6'da, Galatasaray'dan giden Radamel Falcao attı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Falcao takımına galibiyeti getirdi

    Galatasaray'daki iki sezonluk macerası hayal kırıklığı ile sona eren ve İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Radamel Falcao, ikinci maçında da gol attı.

    Rayo Vallecano'nun Getafe'yi 3-0 yendiği maçta 71. dakikada oyuna giren ve 82. dakikada ağları havalandıran Falcao, Athletic Bilbao deplasmanını da boş geçmedi.

    TAKIMINA 3 PUANI GETİRDİ

    76'da Unai Lopez'in yerine oyuna giren Falcao, 90+6'da galibiyet golünü attı. Kendisine yapılan faul sonrası kullanılan serbest vuruşta topu kafayla ağlara gönderen Kolombiyalı, takımına 3 puanı getirdi.

    Radamel Falcao, Vallecano formasıyla 44 dakikaya iki gol sığdırırken; Vallecano bu galibiyetle puanını 10 yaptı. Athletic Bilbao ise 9 puanda kaldı.

    Falcao takımına galibiyeti getirdi #1

    Falcao takımına galibiyeti getirdi #2

    Falcao takımına galibiyeti getirdi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir