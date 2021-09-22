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Falcao takımına galibiyeti getirdi
İspanya Ligi'nde Rayo Vallecano, Athletic Bilbao'yu deplasmanda 2-1 yendi. Konuk ekibin galibiyet golünü 90+6'da, Galatasaray'dan giden Radamel Falcao attı.
- Haber Merkezi
- 22.09.2021 - 08:47
- Güncelleme : 22.09.2021 - 09:28
Galatasaray'daki iki sezonluk macerası hayal kırıklığı ile sona eren ve İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Radamel Falcao, ikinci maçında da gol attı.
Rayo Vallecano'nun Getafe'yi 3-0 yendiği maçta 71. dakikada oyuna giren ve 82. dakikada ağları havalandıran Falcao, Athletic Bilbao deplasmanını da boş geçmedi.
TAKIMINA 3 PUANI GETİRDİ
76'da Unai Lopez'in yerine oyuna giren Falcao, 90+6'da galibiyet golünü attı. Kendisine yapılan faul sonrası kullanılan serbest vuruşta topu kafayla ağlara gönderen Kolombiyalı, takımına 3 puanı getirdi.
Radamel Falcao, Vallecano formasıyla 44 dakikaya iki gol sığdırırken; Vallecano bu galibiyetle puanını 10 yaptı. Athletic Bilbao ise 9 puanda kaldı.