Fatih Terim, Panathinaikos’la ilk maçından galibiyetle ayrıldı

İHA
Yunanistan Süper Ligi 16. hafta maçında Panathinaikos, sahasında PAS Giannina'yı konuk etti.
Fatih Terim ilk maçında galip
Teknik Direktör Fatih Terim de Panathinaikos'un başında ilk maç heyecanını yaşadı.
Mücadeleye etkili başlayan Terim'in öğrencileri 25. dakikada Giannina karşısında Fotis Ioannidis’in golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı bu skorla sona ererken, Panathinaikos ikinci yarıya da hızlı başladı. 48. dakikada Tonny Vilhena ceza sahası dışından şık bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca, Panathinaikos sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Panathinaikos puanını 37'ye yükselterek, 38 puanlı PAOK'un ardından ikinci sırada yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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