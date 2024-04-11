Fatih Terim'den Fenerbahçe mesajı Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos-Fenerbahçe maçını takip etmek için Yunanistan'a gelen Türk basın mensuplarını misafir etti.

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Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunanistan'a gelen Türk basın mensuplarını Kalafatis Tesisleri'nde ağırladı.

Yeşil-beyazlı kulübün teknik direktörü, Türkiye'den gelen gazetecilerle bir araya gelerek bayramlaştı ve Türk futbolu hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Terim'den Fenerbahçe mesajı

Özellikle Olympiakos-Fenerbahçe maçıyla ilgili görüşlerini paylaşan Terim, sarı-lacivertlilere başarılar diledi.

Terim, toplantının ardından antrenman sahasında gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.