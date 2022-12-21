Fatih Terim'e Golden Foot ödülü

Golden Foot Efsaneleri ödül töreni öncesi deneyimli teknik adamın ayak izi alındı.

Futbolun en prestijlileri arasında gösterilen Golden Foot (Altın Ayak) Efsaneleri ödül töreni, bu akşam Monaco'da yapılacak.

Bu yıl Fatih Terim'in yanı sıra eski yıldız futbolcular, Arjantinli Juan Sebastian Veron, ve İspanyol Emilio Butragueno da listeye girdi.

Altın Ayak ödül töreni öncesinde 3 ismin ayak izleri alındı.

Efsanelerin arasına girdi

Terim'in ayak izi, Maradona, Pele, Ronaldinho, Roberto Baggio gibi unutulmaz futbol figürlerinin yanında sergilenecek.