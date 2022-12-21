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    Fatih Terim'e Golden Foot ödülü

    Fatih Terim'e Golden Foot ödülü

    Golden Foot Efsaneleri ödül töreni öncesi deneyimli teknik adamın ayak izi alındı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 15:27
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    Futbolun en prestijlileri arasında gösterilen Golden Foot (Altın Ayak) Efsaneleri ödül töreni, bu akşam Monaco'da yapılacak.

    Bu yıl Fatih Terim'in yanı sıra eski yıldız futbolcular, Arjantinli Juan Sebastian Veron, ve İspanyol Emilio Butragueno da listeye girdi.

    Altın Ayak ödül töreni öncesinde 3 ismin ayak izleri alındı.

    Efsanelerin arasına girdi

    Terim'in ayak izi, Maradona, Pele, Ronaldinho, Roberto Baggio gibi unutulmaz futbol figürlerinin yanında sergilenecek.

    Golden Foot

    Golden Foot


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