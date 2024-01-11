Fatih Terim'in Panathinaikos'u avantajı Olympiakos'a kaptırdı

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Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında Panathinaikos, Olympiakos'u ağırladı.
Derbi mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Konuk takımın golünü 45. dakikada Sotiris Alexandropoulos atarken Fatih Terim'in öğrencileri 65. dakikada Fotis Ioannidis ile eşitliği sağladı.
Avantaj Olympiakos'ta
Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk defa bir karşılaşmadan galip ayrılamamış oldu.
Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki rövanş karşılaşması 17 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
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