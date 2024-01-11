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Fatih Terim'in Panathinaikos'u avantajı Olympiakos'a kaptırdı

Fatih Terim'in Panathinaikos'u avantajı Olympiakos'a kaptırdı Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı.