Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, Panserraikos'u rahat yendi Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Panserraikos'u 3-0'lık skorla yenerek zirve takibini sürdürdü.

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Yunanistan Süper Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Pablo Garcia'nın takımı Panserraikos ile Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Dimotiko Stadio Serron'da oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Panathinaikos oldu.

Yeşil-beyazlı takıma üç puanı getiren golleri ise; 8. dakikada Benjamin Verbic, 22. dakikada Sebastian Palacios ve 90+1. dakikada Alexander Jeremejeff kaydetti.

Öte yandan Panathinaikos'ta Samet Akaydin ve Vitor Hugo maça ilk 11'de başlarken, Anastasios Bakasetas yedekler arasında yer aldı.

Panathinaikos, zirve takibine devam etti

Bu sonuçla Panathinaikos puanını 50'ye çıkarmayı başardı ve zirve takibini sürdürdü. Panserraikos ise 23 puanda kaldı.

Panathinaikos, önümüzdeki hafta sahasında Lamia ile kozlarını paylaşacak. Panserraikos, OFI ile deplasmanda karşılaşacak.