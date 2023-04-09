Federico Valverde maç sonunda Villarreal'in oyuncusu Alex Baena'ya saldırdı LaLiga'da Real Madrid'in Villarreal'i ağırladığı maçın ardından Federico Valverde'nin otoparkta Villarreal futbolcusu Alex Baena'ya saldırdığı öğrenildi.

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid ile Villarreal karşı karşıya geldi. Santiago Barnabeu'da oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Villarreal oldu.

Bu maçın ardından ise Real Madrid'in yıldız futbolcusu Federico Valverde, Villareal forması giyen Alex Baena'ya saldırdı.

Otoparkta bekleyip saldırdığı öğrenildi

Marca'nın haberine göre, Real Madrid'in geçtiğimiz gün evinde Villarreal'e evinde 3-2 kaybettiği maç sırasında deplasman ekibinin oyuncusu Alex Baena ile Valverde tartışma yaşadı.

Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Valverde 3-2 kaybedilen maç sonrasında Alex Baena ile Ocak ayındaki ilk maçta yaşadığı diyalog nedeniyle otoparkta oyuncuyu bekledi ve sonrasında saldırdığı söylendi.

Neler yaşanmıştı?

Birçok kez yumruk yediği belirtilen Baena ile arasında çıkan kavganın sebebinin ise ilk yarıdaki maç sırasında yaşanan diyalogda Villarrealli Baena'nın Federico Valverde'nin ailesine ve hamile eşine yönelik "oğlun doğmayacak diye şimdi ağla" sözlerini söylemesi olduğu iddia edildi.