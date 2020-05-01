Fellaini ve Witsel, Standard Liege'e borç verdi Batma noktasına gelen Standard Liege'nin eski futbolcuları Fellaini ve Axel Witsel'in, kulübe borç verdiği öğrenildi.

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Belçika'nın Standard Liege kulübü, maddi sıkıntılar nedeniyle küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı; ancak imdadına eski futbolcuları yetişti.

Standard Liege'in yetiştirdiği yıldız isimlerden Maroanne Fellaini ile Axel Witsel, kulüplerine yardım etti.

BORÇ VERDİLER

Belçika basınına göre; Fellaini'nin 3 milyon euro, Axel Witsel'in ise 1.5 milyon euroyu kulübe borç olarak verdiği öğrenildi.

STADYUMU SATMAK İSTİYORLAR

Haberlerde ayrıca Standard Liege'in, Maurice Dufrasne Stadyumu'nu oluşturulan fon ile satmak istediği de kaydedildi.

Kulübe yakın iş adamlarının bağışlarından oluşan fon ile stadyumun satılacağı ve kulübe kiralanarak sıcak para girişi sağlanmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Öte yandan Standard Liege'in, 5 Mayıs'ta gireceği denetimde gerekli şartları yerine getirmediği takdirde küme düşürüleceği de belirtiliyor.