Fenerbahçe peşinde! Alexander Sörloth, maç kadrosuna alınmadı

Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Atletico Baleares'a konuk oldu.

Bu müsabaka öncesinde ise konuk takım Atletico Madrid'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Madrid temsilcisi, takımın yıldız ismi Alexander Sörloth'u kupa maçının kadrosuna dahil etmedi.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Norveçli futbolcu, küçük rahatsızlığı ve sakatlığı nedeniyle kupadaki Atletico Baleares maçında forma giyemeyecek.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

2024 yılında Villarreal'den Atletico Madrid'e transfer olan 20 milyon euro piyasa değerindeki Sörloth, bu sezon 21 maçta süre buldu.

Eski Trabzonsporlu Sörloth, bu müsabakalarda 5 gol attı ve 1 asist yaptı.