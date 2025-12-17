TFF, ara transfer döneminde değişikliğe gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin 2. Transfer ve Tescil Dönemi’nin tarihlerinde değişikliğe gitti.

TFF’den yapılan duyuruya göre, kış transfer dönemi 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Kulüpler, bu tarihler arasında kadrolarını güçlendirmek adına transfer ve tescil işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Türkiye Futbol Federasyonu

5 OCAK-10 ŞUBAT ARASINDA OLACAKTI

Daha önceden yapılan açıklamaya göre ara transfer dönemi 5 Ocak ile 10 Şubat arasında gerçekleşecekti.