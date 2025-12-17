TFF, ara transfer döneminde değişikliğe gitti

- Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu ara transfer dönemi tarihlerini değiştirdi.
- Yeni tarihlere göre, transfer dönemi 2 Ocak-6 Şubat 2026 arasında olacak.
- Daha önceki açıklamada bu dönem 5 Ocak-10 Şubat olarak açıklanmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin 2. Transfer ve Tescil Dönemi’nin tarihlerinde değişikliğe gitti.
TFF’den yapılan duyuruya göre, kış transfer dönemi 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.
Kulüpler, bu tarihler arasında kadrolarını güçlendirmek adına transfer ve tescil işlemlerini gerçekleştirebilecek.
TFF'NİN AÇIKLAMASI
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türkiye Futbol Federasyonu
5 OCAK-10 ŞUBAT ARASINDA OLACAKTI
Daha önceden yapılan açıklamaya göre ara transfer dönemi 5 Ocak ile 10 Şubat arasında gerçekleşecekti.