TFF, ara transfer döneminde değişikliğe gitti

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonunun 2. Transfer ve Tescil Dönemi’nin 2 Ocak’ta başlayıp 6 Şubat 2026’da sona ereceğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 17.12.2025 15:36
  • Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu ara transfer dönemi tarihlerini değiştirdi.
  • Yeni tarihlere göre, transfer dönemi 2 Ocak-6 Şubat 2026 arasında olacak.
  • Daha önceki açıklamada bu dönem 5 Ocak-10 Şubat olarak açıklanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin 2. Transfer ve Tescil Dönemi’nin tarihlerinde değişikliğe gitti.

TFF’den yapılan duyuruya göre, kış transfer dönemi 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Kulüpler, bu tarihler arasında kadrolarını güçlendirmek adına transfer ve tescil işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

5 OCAK-10 ŞUBAT ARASINDA OLACAKTI

Daha önceden yapılan açıklamaya göre ara transfer dönemi 5 Ocak ile 10 Şubat arasında gerçekleşecekti.

