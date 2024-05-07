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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Jeremain Lens futbola veda ediyor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Jeremain Lens futbola veda ediyor Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giyen Jeremain Lens, sezon sonunda futbolu bırakacağını duyurdu.