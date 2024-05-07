Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Jeremain Lens futbola veda ediyor

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Fransa'da Championnat National (3. Lig) ekiplerinden Versailles'te forma giyen Jeremain Lens, futbolu bırakma kararı aldı.
36 yaşındaki Hollandalı futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.
Lens, "Bu sezondan sonra futbolu bırakmaya karar verdim. Büyük kulüplerde oynadım, bir Dünya Kupası'nda forma giydim ve birkaç ülkede şampiyon oldum. Kariyerime büyük bir keyifle bakıyorum" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giydi
Jeremain Lens, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giymişti.
Kiralık oynadığı Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Lens, Beşiktaş macerasında ise siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.
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