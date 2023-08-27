Fenerbahçe'den ayrılan Diego Rossi, yeni takımı Colombus'ta ilk golünü attı Fenerbahçe'den 5.63 milyon euro bonservis bedeli karşılığında MLS ekibi Colombus Crew'a transfer olan Diego Rossi, yeni takımıyla çıktığı ikinci maçında ilk golünü kaydetti.

ensonhaber.com

Amerikan Futbol Ligi'nde Doğu Konferansı'nın 21. hafta mücadelesinde Colombus Crew ile Toronto karşı karşıya geldi. Lower. com Field'da oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla Colombus oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri ise 21. dakikada Diego Rossi ve 88. dakikada Jacen Russell kaydetti.

Alınan bu galibiyetle puanını 33'e çıkaran Colombus 4. sıraya yerleşti. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Toronto ise 17 puanla son sırada yer aldı.

Galibiyette pay sahibi oldu

Bu karşılaşmada ise Diego Rossi'nin gösterdiği performans dikkatleri çekti.

70. dakika sahada kalan ve yerini Alexandru Matan'a bırakan eski Fenerbahçeli futbolcu, kaydettiği golle yeni takımının üç puanı almasında büyük pay sahibi oldu.

Taraftarlar alkışlamıştı

5.63 milyon euro karşılığında ABD'nin yolunu tutan Uruguaylı futbolcu, takımının Cincinnati ile oynadığı maça sonradan dahil olmuş ve taraftarlarca ayakta alkışlanmıştı.

Fenerbahçe'de eleştiriliyordu

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla sık sık eleştireilerin odağında olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayı 90 kez giymişti.

Hücum oyuncusu, bu maçlarda 10 gol ve 16 asist yapmıştı.