Fenerbahçe'nin Anderlecht zaferi Belçika basınında

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda dün akşam Anderlecht'i konuk etti. Kanarya, Belçika ekibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En Nesyri kaydetti.

Faslı yıldız En Nesyri, dün akşamı da boş geçmedi ve iyi formunu sürdürdü.

BELÇİKA BASININDAN OLAY SÖZLER

Belçika basını, Fenerbahçe-Anderlecht karşılaşmasına geniş yer ayırdı. Sarı-lacivertli takımın performansın övülürken Belçika takımının oyunu eleştirildi.

"ANDERLECHT'İN TÜYLERİ YOLUNDU!"

Belçika basınından Rtl'de yer alan yorumlar şu şekilde:

Felaket hakemlik ve kalede üç gol: Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında Anderlecht'in tüyleri yolundu. Belçika ekibi, formda ve çok tehlikeli bir takıma karşı gerçek bir sınav verdi. Anderlecht'in 3-0'lık ağır yenilgisi bunu doğruladı.

"TELAFİ ETMEK İMKÂNSIZ GÖRÜNÜYOR"

Sporza'da ise, "Anderlecht, güçlü Fenerbahçe karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Avrupa hedeflerini bir kenara bırakmış gibi görünüyor. Mor-beyazlıların aleyhine olan, birçok tartışmalı kararın yaşandığı maçta Brüksel ekibi 3-0 mağlup oldu. Bu yenilgiyi telafi etmek imkansız gibi görünüyor." ifadelerine yer verildi.

"MUCİZEYE İHTİYAÇ VAR"

De Morgen'de ise, "Anderlechtli gençler Fenerbahçe'nin yaşlı savaşçılarına yenildi. Hakem yönetiminden şikayetçi olabilirler ama aynı zamanda birkaç yaşlı Balkan oyuncusunun kendilerini çok kolay teslim almasına da izin verdiler. Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmak için artık bir mucizeye ihtiyaç var." sözleri yer aldı.

"HAKEM HATALARINA KURBAN GİTTİ"

Voetbalnieuws

Anderlecht, yılbaşından önce Avrupa Ligi'nde güçlü bir performans sergiliyordu ancak ara tatilden bu yana olumsuz bir tablo içerisinde. Fenerbahçe karşısında Avrupa'da üst üste üçüncü yenilgi alındı. Mor-Beyazlılar İstanbul'da bazı hakem hatalarına da kurban gitti.

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