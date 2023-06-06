Fenerbahçe'nin istediği Wilfried Zaha, Al-Nassr ile anlaştı Crystal Palace ile yollarını ayırdıktan sonra adı Fenerbahçe ile anılan Wilfried Zaha'nın Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

ensonhaber.com

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye liste başı isimlerden Wilfred Zaha'dan kötü haber...

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre bu sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfred Zaha, Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr ile anlaşmaya vardı.

Cristiano Ronaldo etkisi

Zaha'nın bu tercihinde vatandaşı Ghislain Konan ve dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'da oynamasının etkili olduğu yazıldı.

Bu sezon Crystal Palace formasıyla 27 lig maçına çıkan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu bu maçlarda 7 gol 2 asist kaydetti.