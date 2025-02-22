Fenerbahçe'nin rakibi Rangers, St.Mirren'e kaybetti

İskoçya Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde Rangers ile St.Mirren karşı karşıya geldi.
Ibrox'ta oynanan müsabakayı konuk ekip St.Mirren 2-0'lık skorla kazandı.
ST.MIRREN, DEPLASMANDA KAZANDI
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Rangers'a karşı St.Mirren'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Mikael Mandron ve 70. dakikada Toyosi Olusanya kaydetti.
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.
RANGERS, 9 MAÇ SONRA YENİLDİ
Ligde 9 maç sonra yenilen Rangers, 56 puanda kaldı ve lider Celtic'in 13 puan gerisine düştü. 2 maç sonra kazanan St.Mirren ise puanını 34'e yükseltti.
Rangers, gelecek hafta Kilmarnock'a konuk olacak. St. Mirren ise Hearts deplasmanına gidecek.
FENERBAHÇE İLE MAÇLARI 6-13 MART'TA
Fenerbahçe ile Rangers arasındaki ilk maç 6 Mart'ta Kadıköy'de, rövanşı 13 Mart'ta Glasgow'da oynanacak.
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