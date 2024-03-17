Ferdi Kadıoğlu'na yeni bir talip! Bu kez Premier Lig'den... Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun taliplerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Yıldız oyuncuya, bu kez de Premier Lig'den bir talip çıktı. İşte detaylar...

ensonhaber.com

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takdir toplayan ve Avrupa devleri peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri giderek artıyor.

Devre arası transfer sezonu bitmesine rağmen adı transfer söylentileriyle anılan Ferdi Kadıoğlu için bir Avrupa devi daha talip oldu.

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu en son gündemine alan takım Newcastle United oldu.

Ada basını, Newcastle'ın Kanarya'dan 24 yaşındaki oyuncu hakkında bilgi istediğini iddia etti.

Fenerbahçe, 2018 yılından bu yana takımın formasını giyen milli futbolcu için en az 30 milyon euro (Sacha Boey'in rekoru) bonservis bekliyor.

Ali Koç ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdir. On numara pozisyonu için almıştık. O kadar güzel gelişti ki... Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi, 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde." sözlerini sarf etmişti.

Bu sezon ne yaptı?

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 40 maçta süre alan Ferdi Kadıoğlu, takımına 3 gol 4 asistlik bir katkıda bulundu ve 3.369 dakikada sahada kaldı.

1999 doğumlu oyuncunun Kanarya ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.