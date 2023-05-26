Feyenoord'da teknik direktör Arne Slot ile sözleşme yenilendi Hollanda Eredivisie'de Feyenoord'u şampiyonluğa ulaştıran Hollandalı teknik direktör Arne Slot, kulübüyle yeni sözleşme imzaladı.

AA

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord'da teknik direktör Arne Slot'un sözleşmesi uzatıldı.

Feyenoord Kulübü, 44 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Takımıyla birlikte şampiyonluğa ulaştı

Teknik direktörlük kariyerine 2019'da AZ Alkmaar ile başlayan Slot, 2021'de Feyenoord'un başına geçmişti. Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de forma giydiği Feyenoord, Slot yönetiminde bu sezon Eredivisie şampiyonluğuna ulaştı.

Slot'un teknik direktörlüğünde geçen sezon da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynayan Feyenoord, Roma'ya 1-0 kaybetmişti.