Feyenoord'un yeni teknik direktörü Robin van Persie oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı eleyen ve son 16 turunda Inter'le eşleşen, Hollanda Ligi'nde de topladığı 43 puanla 3. sırada yer alan Feyenoord'da yeni bir dönem başladı.

10 Şubat'ta Brian Priske ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Robin van Persie oldu.

FEYENOORD'DA VAN PERSIE DÖNEMİ

Feyenoord, Robin van Persie için Heerenveen ile anlaşma sağlandığını ve 41 yaşındaki teknik adamın takımın yeni hocası olduğunu duyurdu.

Feyenoord ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayan Robin van Persie, yeni takımındaki mesaiye pazartesi günü başlayacak.

"BAŞARILAR ELDE ETMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Feyenoord'da göreve gelmesinden dolayı gurur duyduğunu söyleyen Robin van Persie, şu ifadeleri kullandı:

Herkes Feyenoord ile aramdaki bağın ne kadar özel olduğunu biliyor. Güçlü bir kadroyla birlikte maçlar oynamayı ve başarılar elde etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

PERSIE'NİN EKİBİ BELLİ OLDU

Manchester United'da Erik ten Hag'ın asistanlık görevini yapan ve daha önce Twente, Utrech, GA Eagles'ta teknik direktörlük yapan Rene Hake, Van Persie'nin yardımcısı olacak.

Yöri Bosschaart ve Brian Pinas da Robin van Persie'nin Feyenoord'daki ekibinde yer alacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon şu ana kadar Heerenveen'i çalıştıran Robin Van Persie, Heerenveen ile ligde 23 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle birlikte 27 puan topladı.

FENERBAHÇE FORMASINI GİYMİŞTİ

Futbolculuk kariyerinde dünya çapında bir oyuncu olan Persie, Feyenoord, Arsenal ve Manchester United gibi dev kulüplerin formasını giymişti.

2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Hollandalı, sarı-lacivertli forma altında 87 resmi maça çıktı.

Robin van Persie, bu karşılaşmalarda 36 gol ve 7 asistle mücadele etti.