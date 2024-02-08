FIFA Başkanı Alexander Ceferin'den olay sözler: Bizi bölmeye çalışıyorlar FIFA Başkanı Alexander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne katılma fikri olan kulüpler hakkında açtı ağzını yumdu gözünü...

ensonhaber.com

Geçtiğimiz iki yıl boyunca futbol dünyasının önemli problemlerinden bir tanesi de Real Madrid ve bazı kulüplerin ortaya attığı Avrupa Süper Ligi projesiydi.

Daha fazla para kazanmak için Şampiyonlar Ligi'nden vazgeçmeleri gerektiğini düşünen kulüpler Süper Lig projesine geçmek istese de birçok kulüp bu yeni organizasyonu reddetmişti.

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Süper Lig projesini destekleyen takımlarla ilgili açıklama yaptı.

Futbol satılık değil! Birileri UEFA'nın 70 yıllık tarihini ayaklar altına almaya çalıştı. Futbolun kurtarıcısı olduğunu iddia edenler, futbolun mezarını kazmak için uğraşıyor. Kurban rolü oynuyorlar ama vahşi yırtıcıdan başka bir şey değiller! Sadaka ile dayanışmayı karıştırıyorlar!

"Bizi bölmeye çalışıyorlar"

Bazıları para ile her şeyin satın alınabileceğine inanıyor! Ama bu bizim bakış açımız olamaz. Bugün, ayrıcalıklı bir azınlığa sürekli artan karlar sağlamak için doyumsuz arzuyla hareket eden birkaç kişi, serbest piyasa adına bizi bölmeye çalışıyor.

"Taraftar aptal değil"

Futbol taraftarları aptal değil... Taraftarlar futbolun satılık olmadığını biliyor. Hayalleri satın alamazsınız. Sportif değerleri satın alamazsınız. Futbolu güçlü ve görkemli bir oyun haline getiren değerleri satın alamazsınız. 70 yıllık tarihi satın alamazsınız.

"Her zaman bir b planı vardır"

Futbol bir oyundan çok daha fazlasıdır ve daha iyi, daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için üzerimize düşeni yapmalıyız. Futbolda her zaman bir B planı vardır. Ama B gezegeni yoktur.

"EURO 2024'te devrim niteliğinde bir formatı tanıtacağız"

EURO2024'te devrim niteliğinde yeni bir formatın lansmanına tanık olacağız. Daha fazla adalet, eşitlik, heyecan ve duygu vadeden yeni bir format.

"Birlik içerisindeyiz"

Ayrıca kulüplere ve Avrupa Kulüpler Birliği'ne, liglere, Avrupalı Futbolcular Birliği'ne ve taraftar birliklerine gösterilen güven için de minnettarım. Sizler futbolun temelisiniz. Her zaman aynı fikirde olmadık ama bugün birlikteyiz. Birlik içindeyiz ve her zamankinden daha güçlüyüz.