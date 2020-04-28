FIFA'dan tüküren oyuncuya sarı kart önerisi FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, koronavirüs nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara sarı kart gösterilmesini önerdi.

AA

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, ligler başlamadan önce sağlık koşullarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirtti.

"HİÇ HİJYENİK DEĞİL"

Özellikle tükürmenin futbolda yaygın olduğunu dile getiren D'Hooghe, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir." ifadelerini kullandı.

"VİRÜS, TÜKÜRÜKLE YAYILIYOR"

Tükürüğün koronavirüsün yayılmasında etkili olduğunu kaydeden D'Hooghe, "Sadece bu bile, maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor." yorumunu yaptı.