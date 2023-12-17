FIFA'dan yeni organizasyon: Kıtalararası Kupa FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılından itibaren 32 takımlı yeni formatıyla düzenlenecek. Ayrıca 14-18 Aralık 2024 tarihleri arasında yeni organizasyon Kıtalararası Kupa da gerçekleştirilecek.

AA & Ensonhaber

ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, yeni bir format değişikliği açıklandı.

Yenilenen düzenle birlikte, 6 farklı konfederasyondan katılacak toplam 32 takım, 4'erli 8 grup halinde mücadele edecek.

Grup aşamasında takımlar, tek maç üzerinden birbirleriyle karşılaşacak ve gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar, bir sonraki turda tek maç eleme sistemiyle karşılaşacak.

Bu dinamik formatta, üçüncülük maçlarına yer verilmeyecek, bu da turnuvanın rekabetçi atmosferini daha da artıracak.

Kulüplerin kıtalara göre dağılımı

FIFA Dünya Kupası'ndan bir yıl önce düzenlenecek yeni organizasyona katılacak kulüplerin dağılımı, kıtalara göre şöyle:

Avrupa: 12

Güney Amerika: 6

Afrika: 4

Asya: 4

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: 4

Okyanusya: 1

Ev sahibi takım: 1

"FIFA Kıtalararası Kupa" düzenlenecek

FIFA, 14-18 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek yeni turnuvası Kıtalararası Kupa'ya katılım şartlarını da duyurdu.

Bu organizasyonun formatında ise UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, diğer konfederasyonların play-off turlarını geçen takımla finalde karşılaşacak.

Kulüpler Dünya Kupası ve Kıtalararası Kupa'nın geçmişi

İlk FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2000 yılının Ocak ayında Brezilya'da gerçekleşti.

Buna paralel olarak 1960 yılından beri düzenlenen, Güney Amerika'daki CONMEBOL Libertadores şampiyonu ve Avrupa'daki UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonunun arasında oynanan tek maçlı Kıtalararası Kupa devam etmekteydi.

2005 yılında Kıtalararası Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası adı altında birleştirildi.