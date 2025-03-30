Fiorentina, Atalanta'yı tek golle geçti

Haber Merkezi
İtalya Serie A 30. hafta mücadelesinde Fiorentina ile Atalanta karşı karşıya geldi.
Artemio Franchi'de oynanan maçta kazanan 1-0 ile ev sahibi takım Fiorentina oldu.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü 45. dakikada Moise Kean attı.
ZANIOLO, 84'TE GİRDİ
Fiorentina'da Nicolo Zaniolo, 84. dakikada Kean yerine oyuna dahil oldu.
FIORENTINA, ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAZANDI
Bu sonucun ardından Fiorentina, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve puanını 51'e yükseltti. Atalanta ise 58 puanda kaldı.
Serie A'nın bir sonraki haftasında Fiorentina, Milan deplasmanına gidecek. Atalanta, sahasında Lazio'yu konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış