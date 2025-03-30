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Fiorentina, Atalanta'yı tek golle geçti

Fiorentina, Atalanta'yı tek golle geçti İtalya Serie A 30. hafta karşılaşmasında Fiorentina, sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan maçta kazanan 1-0 ile Fiorentina oldu.