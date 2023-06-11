Florentino Perez'den Kylian Mbappe yanıtı Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe ile sözleşme imzalayacağını ancak bunun bu sezon olmayacağını söyledi.

Başkan Florentino Perez, uzun süredir Real Madrid'in gündeminde yer alan Kylian Mbappe'nin transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir taraftarın Kylian Mbappe'yi transfer edecek misiniz? sorusuna Perez, "Evet imzalayacağız" yanıtını verdi. Perez ayrıca, "Ancak bu sene değil." ifadelerini kullandı. Real Madrid'in gündeminde yer almıştı Paris Saint-Germain'le 2022'de kontratını yenileyen Kylian Mbappe, Paris ekibiyle yeni sözleşme imzalamadan önce Real Madrid'in gündeminde yer almıştı. Bu sezon Paris Saint -ermain'le Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Kylian Mbappe, 43 maçta forma giyerken 41 gol ve 10 asist kaydetti.