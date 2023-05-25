Fortuna Sittard'dan açıklama: Burak Yılmaz eskisi gibi değil Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz'ın geleceği konusunda kulüp yönetiminden açıklama geldi.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz'ın geleceği hakkında kulüp yönetiminden Sjoerd Ars açıklamalarda bulundu.

Hollanda basınına konuşan Ars, Burak Yılmaz'ın kulüpteki gidişattan memnun olmadığı yönündeki haberleri "Tüm bu sürecin neden bu şekilde geliştiğini böyle açıklayabiliriz sanırım." ifadelerini kullandı.

"Henüz bir karar verilmiş değil"

Tecrübeli golcünün geleceğine dair görüşmelerin halen sürdüğünü söyleyen Ars sözlerine şöyle devam etti:

"Burak'ın geleceği için görüşmeler halen sürüyor. Biz ne düşünüyoruz, Burak ne düşünüyor bunların hepsi önemli ve görüşmeye değer konular. Henüz bir karar verilmiş değil"

"Groningen maçında ıslıklandı..."