Fransa'da olay: Marsilya-Lyon maçı ertelendi

AA & Ensonhaber
Fransa Ligue 1'de oynanacak Marsilya-Lyon maçı öncesi stada hareket eden konuk takım otobüsü Marsilya taraftarlarının saldırısına uğradı.
Taraftarların taşlarla camlarını kırdığı otobüste yer alan futbolcular büyük panik yaşadı.
Grosso yaralandı
Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso ile yardımcısı Raffaele Longo'nun yaralandığı görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Suratına gelen maddeler sebebiyle yüzünde kanamalar olduğu görülen Grosso, doktorlar tarafından tedavi altına alındı.
Maç ertelendi
Fransa Ligue 1 yönetiminden yapılan açıklamada karşılaşma öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle maçın ertelendiği kaydedildi.
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