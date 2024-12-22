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DHA

Türk iş insanı Tarkan Ser Fransa'nın en köklü kulübü olan ve 1899'da kurulan FC Rouen takımını satın aldı.

Taraftarların maç öncesi "Merci Tarkan Ser" pankartı asarak Türk Bayraklarıyla teşekkür ederken "Turquie" diye tezahürat yapmaları dikkat çekti.

LILLE'E ELENDİLER

Önceki gün ise Fransa liginin istikrarlı takımı Lille ile yapılan kupa maçını mütevazi kadrosuna rağmen 1-0 kaybetti.

"ÜLKE FUTBOLUMUZUN KALKINMASI İÇİN ÖNCE GLOBALLEŞMEK GEREK"

Önemli olanın istikrarı sürdürmek olduğunu ve hakem hataları yüzünden mağlup olduklarını söyleyen Tarkan Ser, şunları dedi: