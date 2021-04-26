- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Fransız basını Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı
Fransız basını Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı
- Haber Merkezi
- 26.04.2021 - 09:42
- Güncelleme : 26.04.2021 - 09:45
Fransa Lig 1'de Burak Yılmaz rüzgarı esiyor.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 34. haftasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle Olympique Lyon'u deplasmanda 3-2'lik skorla yendi.
Bu skorla Lille, ligde liderliğe yükseldi. Burak Yılmaz'ın damga vurduğu gecenin ardından Fransız basını, milli oyuncuya övgüler yağdırdı.
Burak'ı manşetlerine taşıyan gazeteler, Yılmaz'ın takımına liderliği getirdiğinden bahsederken, takımın çok önemli bir parçası olduğundan bahsetti.
İşte Fransız basınında Burak Yılmaz...
FRANSIZ BASININDA BURAK
RMC SPORT
"Çarpıcı... Burak Yılmaz ve Lille, şampiyonluk yarışına sert bir darbe vurdu"
LA PROVENCE
"Burak Yılmaz ve Lille, Lyon'u nakavt ederek liderliği geri aldı"
DAILY MERCATO
"Burak, Lyon'u devirdi. Lille PSG'nin önüne geçti"
FOOT MERCATO
"Herkes, kahraman Burak Yılmaz'ın önünde eğiliyor"
L'EQUIPE
"Kral Burak Yılmaz, Paqueta'yı cezalandırdı"