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    Fransız basını Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı

    Fransız basını Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı

    Burak Yılmaz'ın 2 golle takımını liderliğe taşımasının ardından Fransız basınında Burak Yılmaz'a övgü dolu manşetler atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 09:45
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    Fransa Lig 1'de Burak Yılmaz rüzgarı esiyor.

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 34. haftasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle Olympique Lyon'u deplasmanda 3-2'lik skorla yendi.

    Bu skorla Lille, ligde liderliğe yükseldi. Burak Yılmaz'ın damga vurduğu gecenin ardından Fransız basını, milli oyuncuya övgüler yağdırdı.

    Burak'ı manşetlerine taşıyan gazeteler, Yılmaz'ın takımına liderliği getirdiğinden bahsederken, takımın çok önemli bir parçası olduğundan bahsetti.

    İşte Fransız basınında Burak Yılmaz...

    Fransız basını Burak Yılmaz a övgüler yağdırdı #1

    FRANSIZ BASININDA BURAK

    RMC SPORT

    "Çarpıcı... Burak Yılmaz ve Lille, şampiyonluk yarışına sert bir darbe vurdu"

    Fransız basını Burak Yılmaz a övgüler yağdırdı #2

    LA PROVENCE

    "Burak Yılmaz ve Lille, Lyon'u nakavt ederek liderliği geri aldı"

    Fransız basını Burak Yılmaz a övgüler yağdırdı #3

    DAILY MERCATO

    "Burak, Lyon'u devirdi. Lille PSG'nin önüne geçti"

    Fransız basını Burak Yılmaz a övgüler yağdırdı #4

    FOOT MERCATO

    "Herkes, kahraman Burak Yılmaz'ın önünde eğiliyor"

    Fransız basını Burak Yılmaz a övgüler yağdırdı #5

    L'EQUIPE

    "Kral Burak Yılmaz, Paqueta'yı cezalandırdı"

    Fransız basını Burak Yılmaz a övgüler yağdırdı #6

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