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    Fransız spikerin Burak'ın golüne tepkisi

    Fransız spikerin Burak'ın golüne tepkisi

    Fransa Lig 1'de Burak Yılmaz'ın damga vurduğu gecede maçı anlatan spiker, milli oyuncunun golünü anlatırken kendinden geçti.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 10:20
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    Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 34. haftasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle Olympique Lyon'u deplasmanda 3-2'lik skorla yendi.

    Lille, bu skorla Lig 1'de liderliğe yükselirken, Fransız basını da Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı.

    Geceye damgasını vuran Burak, Fransa'da en çok konuşulan futbolcu oldu.

    BURAK'IN GOLÜNDE SPİKERİN SEVİNCİ

    Gece maçı anlatan spiker de Burak'ın golünde kendinden geçti. Lille'in spikeri, Burak'ın golünde sevinçten bağırırken, o anları kendisini çeken bir kamera kaydetti.

    Fransız spikerin Burak'ın golüne tepkisi İZLE

    Fransız spikerin Burak ın golüne tepkisi #1

    Fransız spikerin Burak ın golüne tepkisi #2

    Fransız spikerin Burak ın golüne tepkisi #3

    Fransız basını Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Fransız spikerin Burak ın golüne tepkisi #4

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