Fuenlabrada takımında 28 kişi koronavirüse yakalandı

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İspanya 2. Lig ekibi Fuenlabrada, kulüpte 28 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, futbol takımlarını da etkilemeye devam ediyor.

İspanya 2. Lig ekibi Fuenlabrada, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak 28 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

ENDİŞELİYİZ

Kulüp, endişeli olduklarını ve durumu İspanya Futbol Federasyonu'na bildireceklerini belirtti.