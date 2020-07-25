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    Fuenlabrada takımında 28 kişi koronavirüse yakalandı

    İspanya 2. Lig ekibi Fuenlabrada, kulüpte 28 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 13:14
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    Fuenlabrada takımında 28 kişi koronavirüse yakalandı

    Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, futbol takımlarını da etkilemeye devam ediyor.

    İspanya 2. Lig ekibi Fuenlabrada, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak 28 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    ENDİŞELİYİZ

    Kulüp, endişeli olduklarını ve durumu İspanya Futbol Federasyonu'na bildireceklerini belirtti.

    Fuenlabrada takımında 28 kişi koronavirüse yakalandı #1

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