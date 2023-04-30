Fulham'ı yenen Manchester City liderliğe yükseldi

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City ile Fulham karşı karşıya geldi. Craven Cottage'de oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Manchester City oldu.
Haaland, 50. golünü attı
Pep Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan Erling Haaland ve 36. dakikada Julian Alvarez attı. Fulham'ın tek golü 15. dakikada Carlos Vinicius'tan geldi.
Manchester City'de takımının ilk golünü atan Haaland, bu sezon tüm kulvarlarda 50 gole ulaştı.
Manchester City, Arsenal'i geçti
Bu galibiyetin ardından Manchester City, 76 puana yükseldi. Pep Guardiola'nın öğrencileri, maç eksiği olmasına rağmen Arsenal'i geçerek liderliğe yükseldi. Fulham, 45 puanda kaldı.
Manchester City, gelecek hafta sahasında West Ham United ile karşılaşacak. Fulham, Liverpool deplasmanına gidecek.