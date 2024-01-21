Futbolcular zemini beğenmeyince maç ertelendi

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Hollanda Ligi'ndeki Almere City - Fortuna Sittard karşılaşmasında ilginç bir olay yaşandı.
Almere City ile Fortuna Sittard arasındaki mücadele, kötü zemin nedeniyle ertelendi.
Riskli buldular, maç ertelendi
İki takım oyuncuları, kötü zeminde oynamak istemedikleri ve karşılaşmanın başlamasının ardından Yanmar Stadyumu'nda oynamanın büyük risk teşkil edeceği gerekçesiyle hakem Jeroen Manschot tarafından ertelendi.
Karşılaşmanın başlamasından 15 dakika sonra stadyumda yapılan anonsla maçın iptal edildiği duyuruldu.
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