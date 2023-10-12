Gabri Veiga'dan Suudi Arabistan açıklaması: Çok mutluyum İspanya futbolunun önemli isimlerinden biri olması beklenirken genç yaşta Suudi Arabistan'a giden Gabri Veiga, bu tercihinden dolayı dünyanın en mutlu çocuğu olduğunu söyledi.

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Celta Vigo'da oynarken yaz transfer döneminde Napoli'den gelen teklifi reddeden ve Suudi Arabistan kulübü Al Ahli'nin yolunu tutan Gabri Veiga, herkesi şaşırtmıştı.

Veiga'nın 21 yaşında kariyerini çöpe attığını düşünen dünyaca ünlü futbolcu Toni Kroos da sosyal medyadan "Utanç verici" yorumunda bulunmuştu.

Tüm eleştirilere rağmen kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Veiga, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Suudi Arabistan'a para için gelmedim" iddiasında bulunan İspanyol futbolcu, şöyle konuştu:

2 yıl önce kendimi Suudi Arabistan'da hayal edemiyordum, şimdi ise dünyanın en mutlu çocuğuyum ve bulunduğum yerden çok mutluyum. Al-Ahli'ye transfer olmak, benim bir futbolcu olarak büyümemi sağlayan en önemli şeydi.

40 milyon euroya gitti

Orta saha mevkisinde oynayan genç futbolcu, bu sezon Arabistan'da 6 maçta oynadı. Al Ahli, Celta Vigo'ya bu transfer için 40 milyon euro bonservis ödemişti.