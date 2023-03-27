Galatasaray'ın gündemindeki Lorenzo Insigne'nin yeni saçları şaşırttı

Yaz transfer dönemi için Süper Lig lideri Galatasaray'ın listesinde yer alan Lorenzo Insigne, yaptığı yeni stiliyle gündem yarattı.
15 yıl formasını giydiği ve efsaneleştiği Napoli'den geçtiğimiz yaz ayrılarak MLS'in yolunu tutan tecrübeli futbolcu, yeni imajıyla görenleri şaşırttı.
Saçlarını kızıla boyadı
Saçlarını kızıla boyayan Insigne yeni halini sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştı. Napoli'nin eski yıldızı geçmişte de benzer imaj değişiklikleriyle gündem olmuştu.
1 ay önce sakatlandı
Tecrübeli futbolcu, 26 Şubat'ta, MLS'in ilk haftasında oynanan DC United - Toronto maçında sakatlanmıştı. Lorenzo Insigne o günden bu yana sahalardan uzakta.
31 yaşındaki isim, geçen sezon Toronto formasını 12 resmi maçta giydi. Kanat oyuncusu, 6 gol ve 2 asistle mücadele etmişti.