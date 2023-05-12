Galtier: Messi, Ajaccio maçında kadroda olacak PSG'den izinsiz olarak Suudi Arabistan'a gittiği için kadro dışı kalan Lionel Messi için son karar verildi. Buna göre yıldız isim, Ajaccio maçında kadroda yer alacak.

Fransa Ligue 1'in 35. hafta mücadelesinde 13 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Paris Saint-Germain, sahasında Ajaccio'yu konuk edecek. Bu maç öncesinde PSG forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, Suudi Arabistan'a yaptığı izinsiz seyahat sebebiyle kadro dışı kalmıştı. Lionel Messi, özür dilemesinin ardından yönetim tarafından affedildi. Arjantinli yıldız, PSG'nin Ajaccio ile oynayacağı lig maçında kadrodaki yerini alacak. "Onu iyi gördüm" Konuyla ilgili teknik direktör Christophe Galtier, şu ifadeleri kullandı: "Messi döner dönmez onunla konuştum. Psikolojik durumunu öğrenmek istedim. Kesinlikle onu iyi gördüm. Çok motive ve oynamak istiyor. Messi Ajaccio maçında kadroda olacak." İdmanlara başlamıştı İzinsiz Suudi Arabistan'a gittiği için kadro dışı kalan Messi, 8 Mayıs tarihinde PSG ile yeniden idmana çıkmıştı. 35 yaşındaki yıldız, PSG ile toplamda 71 maça çıktı ve 31 gol, 34 asist yapma başarısı gösterdi.