Gareth Bale'dan şaşırtan sözler: Hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor Dünyaca ünlü eski futbolcu Gareth Bale yaptığı son açıklamada, hayatında hiçbir şeyin iyi gitmediğini söyledi. Oyuncunun moralini bozan sebebin ise Suudi Arabistan'dan "Futbola dön" haberi gelmemesi olduğu iddia edildi.

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Golf tutkusu nedeniyle futbola veda eden; bırakmadan önce de her fırsatta "Artık futboldan keyif almıyorum." diyen Gareth Bale, son dönemlerdeki açıklamalarıyla şaşırtıyor.

Real Madrid'e 101 milyon euro bonservisle transfer olduktan sonra beklenen performansı veremeyen Gallerli futbolcu, ocak ayında futbolu bıraktıktan sonra profesyonel olarak golf oynamaya başlamıştı.

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"Hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor"

Eski milli futbolcu, Suudi Arabistan'da birçok futbolcuya rekor paralar verilmesinin ardından futbola dönme sinyali verse de beklenen teklifi alamadı.

Yaptığı son açıklamada ise, "Sadece benim hayatımda mı hiçbir şey yolunda gitmiyor?" diyerek hayranlarını üzen Bale'ın, futbola dönmesi için iyi bir teklif gelmemesine de üzgün olduğu iddia edildi.

Kupa koleksiyoncusu

Kariyerinde 554 maça çıkan Bale, 186 gol 137 asist yapmasının yanı sıra 5 kez de Şampiyonlar Ligi kazanmıştı.