Gerardo Martino: Messi'nin koruması ABD askeri değildi Inter Miami Teknik Direktörü Gerardo Martino, Lionel Messi'nin koruması hakkında " O, hiç Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmedi. Savaşa katılmadı ve ABD ordusunun bir üyesi değildi" dedi.

ensonhaber.com

Amerikan Futbol Ligi MLS'te play-off'lara kalamayan Inter Miami'de Arjantinli teknik direktör Gerardo Martino, takımın yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin koruması Yassin Cheuko ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ABD ordusunun bir üyesi değildi"

Daha önce adı Irak ve Afganistan'da savaş deneyimi olan eski bir ABD Ordusu askeri olarak anılan Yassin Cheuko hakkında çıkan iddiaları yalanlayan Martino şu sözleri sarf etti:

Sizinle olan bu konuşmayı, söylemeye fırsatım olmadığı şeyleri söylemek için kullanacağım. Gerçek şu ki, pek çok insan, olaya dahil olan kişiler için sorun yaratan hikayeler uyduruyor. O, hiç Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmedi. Savaşa katılmadı ve ABD ordusunun bir üyesi değildi.

"Kendisi ekibimizin önemli bir parçası"

The Athletic'e konuşan Martino, ayrıca şu ifadeleri kullandı: