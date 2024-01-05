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Girona'nın yükselişi devam ediyor

Girona'nın yükselişi devam ediyor İspanyol ekibi Girona, 19 haftası geride kalan La Liga’da topladığı 48 puanla aynı puana sahip lider Real Madrid’in ardından averajla ikinci sırada yer aldı. Ligin en skorer takımı olan kırmızı-beyazlılar, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüplere de 10 puanlık fark attı.