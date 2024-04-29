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Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı

Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Eski Alman futbolcunun kilolu halini gören taraftarlar futbolcunun bu durumuna "Ne olmuş sana böyle" yorumunu yaptı.